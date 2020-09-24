رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل للتحضير لفتح جامع الجزائر وميناء تيبازة

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس جلسة عمل، خصصت لبحث مواضيع ذات علاقة باللمسات الأخيرة لجامع الجزائر قبل فتحه.

كما تناولت جلسة العمل أيضا مشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بولاية تيبازة، ومواضيع أخى تهم قطاع التسيير المالي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر جلسة العمل الوزير الأول، ووزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية، والطاقة، والشؤون الدينية والأوقاف.

بالإضافة إلى وزراء السكن والعمران والمدينة، والتجارة، والأشغال العمومية، والنقل، إلى جانب المستشار الاقتصادي والمالي برئاسة الجمهورية ومحافظ بنك الجزائر.