رئيس الجمهورية يترأس حفل إحياء الذكرى 71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة بالنادي الوطني للجيش

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل إحياء الذكرى 71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

الحفل جرى بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين. كما حضر الحفل عدد من المسؤولين السامين في الدولة.

ويندرج الحفل في إطار التقاليد العريقة للجيش التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة.

كما يأتي تخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار بحضور مسؤولين سامين في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.