رئيس الجمهورية يترأس حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

يترأس اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل “هواري بومدين”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وتتويجا لحفلات التخرج السنوية للدفعات بمؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي. أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”. على مراسم تخرج الدفعة السادسة والخمسين الـ56 من التكوين الأساسي. والدفعة الثامنة عشر “18” من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة التاسعة “09” لضباط دورة الماستر.

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