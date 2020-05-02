رئيس الجمهورية يترأس غدا الأحد الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد إجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتضمن جدول الأعمال بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية.
كما سيتضمن الاجتماع المنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب.
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