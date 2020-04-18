رئيس الجمهورية يترأس غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

يترأس غدا الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، يتضمن جدول الأعمال، مناقشة عدد من العروض الوزارية والمصادقة عليها، وتتعلق أساسا بتعديل قانون العقوبات، والتدابير المتخذة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال جائحة كوروناـ وفي ضوء الحوكمة بالقطاع الصناعي، ووضعية السوق البترولية العالمية وتطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

كما سيتم دراسة كيفية التكفل الاجتماعي بالعائلات المتضررة جراء ذلك، الى جانب التدابير الخاصة بعملية تضامن رمضان، ومساهمة الشباب والمؤسسات الناشئة في الوقاية من الجائحة.