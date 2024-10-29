رئيس الجمهورية يترأس محادثات موسعة مع سلطان عمان

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات موسعة مع جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق.

المحادثات تمحورت حول عديد الملفات الدولية الراهنة، وقضايا الشرق الأوسط وملفات التعاون الثنائي بين البلدين. كما أن المحادثات الموسعة بين وفدي الجزائر وسلطنة عمان تمت بحضور وزراء كل من الخارجية والبيئة والسكن والطاقة والمالية والتعليم العالي والتجارة.

استُقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، من قبل جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ، بقصر العلم العامر السلطاني.

واستمع رئيس الجمهوية وسلطان عمان إلى النشيد الوطني الجزائري بساحة قصر العلم. كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية شرفية ترحيبا بزيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان.

وتندرج زيارة الدولة إلى سلطنة عمان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين.