قناة النهار رئيس الجمهورية يترأس منتدى الأعمال و الإستثمار الجزائري التركي بقلم قناة النهار نشر في 17 ماي 2022 - 16:40 تبون شارك غرِّد أرسل 57 0 رئيس الجمهورية يترأس منتدى الأعمال و الإستثمار الجزائري التركي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HtFNH اقرأ أيضا فاسألوا: فضائل يوم الجمعة قناة النهار 12 ماي الشلف: اللحوم البيضاء تصنع الإستثناء بتراجع أسعارها قناة النهار 13 ماي الوزير الأول مرفوقا بصالح قوجيل و الفريق شنقريحة يعزون في وفاة خليفة بن زايد بسفارة الإمارات قناة النهار 17 ماي السيناريست رابح سليمان يكشف حقيقة مشاركته في كتابة مسلسل "الفوندو" بالدلائل قناة النهار 28 أفريل لقاء خاص مع أيقونة الكوميديا بيونة قناة النهار 12 ماي "شوفو حكايتي: رضوان.. "يما وقفتني في المحكمة و حاولت ننـ.ـتـحر ثلاث مرات قناة النهار 11 ماي الرئيس التركي أردوغان يستقبل الرئيس تبون بالمجمع الرئاسي قناة النهار 16 ماي صور حصرية من كواليس أغنية سولكينغ الجديدة "aşkım" مع الفنان التركي "reynmen" قناة النهار 13 ماي العيدية .. عادة ينتظرها الأطفال بالعيد تظهر كرم الجزائريين قناة النهار 04 ماي صحة MAG: طرق الوقاية من تسوس الأسنان قناة النهار 10 ماي