قناة النهار رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة بقلم قناة النهار نشر في 01 نوفمبر 2023 - 11:06 شارك غرِّد أرسل 73 0 رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OkQ2y اقرأ أيضا عملية شحن المساعدات التي قررت الجزائر إرسالها إلى غزة بالمطار العسكري في بوفاريك قناة النهار 21 أكتوبر العاصمة : عصابات الأحياء تطال المؤسسات التربوية بالرغاية و تربك الأولياء قناة النهار 29 أكتوبر عين تموشنت : الأمن يطيح بشبكات مختصة في الهجرة غير الشرعية ويوقف 43 شخصا قناة النهار 24 أكتوبر بسبب توقيت الدراسة ومخاطر الطريق .. أولياء ملزمون بمرافقة أبنائهم أربعة مرات في اليوم قناة النهار 11 أكتوبر غليزان: الحاج بن عودة .. يروي بطولات الجيش الجزائري إبان حرب 1973 ضد الإحتلال الصهيوني قناة النهار 21 أكتوبر صريح جدا:التجارة أم الوظيفة..أيهما يفضل الشباب الجزائري قناة النهار 18 أكتوبر تقليص الـTVA على انتاج الدواجن..قرار يعيد النشاط بأكثر حيوية للشعبة قناة النهار 28 أكتوبر طالع هابط: فلاحون بتيارت يطالبون بحقهم بعدما قامت البلدية بأخدها بحجة الإستثمار قناة النهار 22 أكتوبر ياسف بلقاسم: على الناس أنت تعرف أن دفع الضرائب يعود عليهم بالفائدة الدراسة بالمجان والعلاج بالمجان قناة النهار 23 أكتوبر مجتمع: حافلات النقل الجامعي تتحول لوسيلة نقل جماعي .. الطلبة يشتكون قناة النهار 18 أكتوبر