رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

ترحم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وقد أدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم، اليمين الدستورية، رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.

وحضر مراسم تأدية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية، بقصر الأمم، جميع الهيئات العليا للأمة.

وأدى رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

وأدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم، اليمين الدستورية، رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة.

وحضر مراسم تأدية اليمين الدستورية، بقصر الأمم، جميع الهيئات العليا للأمة.روأدى اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

وقدم الرئيس تبون، بعد أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، عدة التزامات وعد بها الشعب الجزائري.

وذكّر في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، بالالتزامات التي قدّمها أثناء الحملة الانتخابية. ومنها الوصول في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.

وأضاف أنه يلتزم بأننا سنصل سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي، بدون أن نستورد ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد.

وبالنسبة للتشغيل، التزم بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.