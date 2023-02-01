قناة النهار رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول بقلم قناة النهار نشر في 01 فيفري 2023 - 16:07 سفراء شارك غرِّد أرسل 51 0 رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Bq9KR اقرأ أيضا فاسألوا : النهي عن الحلف بالمخلوق قناة النهار 16 جانفي الشلف: قناة النهار ببيت عزاء الفقيد الشـ.هيد "دحماني موسى محمد" قناة النهار 24 جانفي شاهد سقوط الثلوج ببني ونيف في بشار قناة النهار 24 جانفي محيوص : أشكر زملائي و الشعب على الدعم..بلابيهم مانديرو والو قناة النهار 30 جانفي "ايتو :" أنا لا اخدع أبدا أصدقائي ..الجزائر دعمتنا لإحتضان الكان وسأكون إلى جانبكم قناة النهار 15 جانفي "ممثل حي 917 مسكن بالكاليتوس : هكذا إكتشفنا فاجعة وفـ.ـاة العائلة.."فتحو الباب لقاوه ميت هو وولادوا قناة النهار 16 جانفي فاسألوا : حق الطريق قناة النهار 12 جانفي وزير الصناعة : قانون الإستثمار جلب عدة مستثمرين عرب قناة النهار 30 جانفي عدالة: عقوبات صارمة ضد المعتدين على منتسبي التربية قناة النهار 12 جانفي عبد الرحمان مزيان يترحّم على لاعب إتحاد اميزور قناة النهار 26 جانفي