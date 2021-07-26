رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر

تسلم اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنالأمر يتعلق بعبد القادر طالب عمر، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وكذا المونسنيور كوريان ماثيو فايالونكال، سفير دولة الفاتيكان. بالإضافة إلى كيم تشانغ مو، سفير جمهورية كوريا.

وأضاف البيان، أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد تم اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.