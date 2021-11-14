رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بسفير جمهورية كولومبيا، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.

بالإضافة إلى ذلك سفيرة جمهورية النمسا، كريستين موزر، سفير دولة قطر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

وتسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 15 سبتمبر الماضي، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بكل من سفير ماليزيا، محمد فيزال رزالي. سفير مملكة السويد، بجورن هاكمارك.

بالإضافة إلى ذلك سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري. سفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ايكارت توماس.

كما تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 7 أفريل الماضي أوراق اعتماد 4 سفراء جدد.

ويتعلق الأمر بكل من سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، شارون وردل، وسفير الهند، جوراف أهلواليا.

إضافة إلى سفير الكاميرون، كوميدور حميدو نجيمولو، وسفير السنغال، سريني دياي.

وتسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 28 مارس الماضي أوراق اعتماد 3 سفراء جدد.

ويتعلق الأمر بسفير أنغولا، طوكو دياكونغا سيراو، سفير اليابان، كونو أكيرا، سفير تونس، رمضان الفايض

زيادة على ذلك، تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 20 مارس الماضي أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بكل من سفير مملكة بلجيكا، آلان لوروا، سفير إيطاليا، جيوفاني بوقلياس. بالإضافة الى ذلك سفير اندونيسيا، شالييف أكبر تشاندرانينغراد.