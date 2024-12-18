رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بالجزائر

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد بالجزائر.

وتسلّم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية البرازيل الفيديرالية ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، بالإضافة كذلك إلى أوراق اعتماد سعادة سفير ماليزيا ريزاني اروان محمد مازلان. وكذا أوراق اعتماد سعادة سفير جمهورية سيراليون الحاجي بريما إلفيس كوروما.

كما تسلم الرئيس تبون أوراق اعتماد سعادة سفير اليابان سوزوكي كوتارو، وأوراق إعتماد سعادة سفير كازاخستان أنور بيك أخمتوف.

المراسم جرت بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف.

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