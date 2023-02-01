قناة النهار رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أذربيجان وفنزويلا وتشيلي بالجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 فيفري 2023 - 23:03 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uWG9e اقرأ أيضا عامر ضويفي: بفضل الجهود المبذولة سننهي ملعب تيزي وزو قبل الآجال المحددة قناة النهار 14 جانفي رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي مجتمع: للوقاية من مخلفات التقلبات الجوية.. البلديات تتأهب لتفادي أخطار الفيضانات قناة النهار 19 جانفي شاهد فرحة الطفلة "ميليسا" بعد سماعها خبر التكفل بحالتها.." نشكر بزاف الرئيس تبون" قناة النهار 22 جانفي تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر قناة النهار 30 جانفي مجتمع: مطالب لتخفيف أسعار المدافىء المركزية للحد من خطر الغاز السام قناة النهار 30 جانفي تبسة: عائلة بأولاد حمزة تستعمل بقايا أشجار الصنوبر لمجابهة قساوة الشتاء قناة النهار 27 جانفي رضا ماتام: جمهورنا عانى في الماضي من ملاعب قديمة وكل الشكر لوزير السكن على ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق قناة النهار 25 جانفي