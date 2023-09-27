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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء هذه الدول

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء هذه الدول
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تسلّم، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد.

وحسب رئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بكل من:

-يو كي جون ، بصفته سفيرا لجمهورية كوريا.

-ستيفان روماتي ، بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا.

-كاترين فروم هوير، بصفتها سفيرة لمملكة الدنمارك.

-محمد مجاهد كوتشوك يلماز، بصفته سفيرا لجمهورية تركيا.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي.

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