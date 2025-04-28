رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، يوسف أحمد حسن.

كما تسلم رئيس الجمهورية، أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا، عبد الرحمن سيكي كمارا.

وتسلم أيضا، رئيس الجمهورية، أوراق اعتماد سفير جمهورية زامبيا، توبلي مولابو لوبايا.

كما تسلم رئيس الجمهورية، أوراق اعتماد سفيرة البوسنة والهرسك، بويانا كونديتش بانيتش.

وتسلم رئيس الجمهورية، أوراق اعتماد سفير جمهورية استونيا، أندراس روندو.