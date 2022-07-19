رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير الصين الشعبية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى الجزائر، لي جيان. الذي سلمه اوراق اعتماده.
مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يستقبل سفير جنوب إفريقيا الجديد
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية جنوب افريقيا الجديد لدى الجزائر، يبلي ليسيدي ماستيلا. الذي سلمه اوراق اعتماده.
مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
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رئيس الجمهورية يشرف على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا
أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رفقة رئيس الوزراء الإيطالي دراغي، على توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
ومن بين المذكرات التي تم توقيعها، هي مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية والمقاولاتية أناد، والصناعة الخاصة الصغيرة والمتوسطة. حيث وقع الاتفاقية كل من بوزيان شريف جوناتان مورينو ريتر.
مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب المؤسسات. حيث وقع الاتفاقية زيكارة مصطفى المدير العام للوكالة وروبيرتو ريزاردو.
كما تم توقيع مذكرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بين طارق كور رئيس الهيئة الجزائرية وجوزسنبي بوزيا.