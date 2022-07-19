رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفير الصين الشعبية

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رفقة رئيس الوزراء الإيطالي دراغي، على توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ومن بين المذكرات التي تم توقيعها، هي مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية والمقاولاتية أناد، والصناعة الخاصة الصغيرة والمتوسطة. حيث وقع الاتفاقية كل من بوزيان شريف جوناتان مورينو ريتر.

مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب المؤسسات. حيث وقع الاتفاقية زيكارة مصطفى المدير العام للوكالة وروبيرتو ريزاردو.

كما تم توقيع مذكرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بين طارق كور رئيس الهيئة الجزائرية وجوزسنبي بوزيا.