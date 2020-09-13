رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء بالجزائر

نظم صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، حفل تلقى أثناءه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد عدد من السفراء الدول الصديقة للجزائر.

وهؤلاء السفراء الجدد المعتمدون هم على التوالي: سفير جمهورية بوركينا فاسو، Oumarou SADOU.

وسفير جمهورية كوت ديفوار، السيد Sahi Alphonse VOHO، سفير جمهورية البرتغال، Luiz Manuel DE MAGALHAES DE ALBUQUERQUE .

وسفير جمهورية تنزانيا المتحدة، Jacob Gideon KINGU.

وقد جرى، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، حفل تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعًا لهؤلاء السفراء الجدد.