رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بكل من سفير ماليزيا، محمد فيزال رزالي. سفير مملكة السويد، بجورن هاكمارك، سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري. سفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ايكارت توماس.

وحضر مراسم التسليم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج.