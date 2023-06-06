رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد.

ويتعلق الأمر بكل من فيلومينا ميلي، بصفتها سفيرة لجمهورية مالطا. إليزابيت موغيراسوني، بصفتها سفيرة لجمهورية بورندي. يان تشيرني، بصفته سفيرا لجمهورية التشيك. تران كوك كانه، بصفته سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحضر مراسم تسلم أوراق الإعتماد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي.