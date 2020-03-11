رئيس الجمهورية يتسلم مسودة تعديل الدستور غدا الخميس

كشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، أن “مسودة تعديل الدستور ستكون جاهزة وستسلم إلى رئيس الجمهورية يوم الخميس أو الأحد المقبل على أقصى تقدير”.

وقال لعقاب، في كلمة له خلال ندوة وطنية حول الإعلام والإتصال في مشروع تعديل الدستور، أن “مستودة تعديل الدستور ستوزع على نحو 170 مؤسسة إعلامية لتقديم الإقتراحات”.

وأكد لعقاب “أنه وعن طريق النقابة فإن المؤسسات الإعلامية مطالبة بإثراء مسودة تعديل الدستور، ومناقشتها”.

وكشف لعقاب في ذات السياق “عن تسجيل تراجع حاد في قطاع الإعلانات الإشهارية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية”.

وقال لعقاب “أن تراجع المؤسسات المديرة للإعلانات الإشهارية بالمؤسسات الإعلامية، وحدوث الأزمة الإقتصادية يتسحيل على الدولة تحمل المسؤولية في هذا المجال”.

وأوضح لعقاب ان “الجزائر بحاجة إلى ما يقارب 10 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أجل إنعاش قطاع الصحافة من جانب الإشهار”.

وأكد لعقاب بضرورة التفكير في مستقبل الإعلام في الجزائر، مشيرا أن ذلك يجب أن “ينصب في ثلاثة إتجاهات أساسية وهي الإتجاه الدستوري والقانوني وكذا الإتجاه الإقتصادي”.