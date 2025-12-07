رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق إعتماد خمسة سفراء جُدد

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم تقديم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تسلّم الرئيس تبون أوراق إعتماد سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية عاهد سويدات. وكذا سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية عماد صعب صعب. بالإضافة كذلك إلى سعادة سفير الجمهورية اللبنانية علي المولى.

كما تسلّم رئيس الجمهورية أوراق إعتماد سفير جمهورية سلوفاكيا مارك موران، وسعادة سفير جمهورية الشيلي خوان كلاوديو فالنزولا.