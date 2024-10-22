رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى سلوفينيا

سلّمت السفيرة السلوفينية بالجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك، دعوة رسمية من رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقيام بزيارة رسمية إلى سلوفينيا.

وعقب تسليمها أوراق اعتمادها الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال السفيرة السلوفينية في تصريح لها. إنّ الجزائر شريك مهم لسلوفينيا ومع الفتح المتبادل لسفارتي البلدين، تكون العلاقات بينهما قد وصلت إلى مستوى جديد.

وأشارت إلى أنّ التعاون المعزز في قطاع الطاقة هو خطوة أولى نحو شراكة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي. معربةً عن تطلع بلادها إلى تعميق التعاون مع الجزائر في مجالات الثقافة والرياضة والبحث الأكاديمي.

كما أكدت أنّ الفتح المتبادل للسفارتين بين بلادها والجزائر من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتازة. وشدّدت على أنّه تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين اللذين يعملان معاً. بنجاح في مجلس الأمن الأممي، باعتبارهما عضوين غير دائمين.

من جهة أخرى، أكدت أورشكا كرامبورغر منداك تطابق مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا الدولية. على غرار الشرق الأوسط، وضرورة معالجة الوضع الإنساني المأساوي والكارثي في غزة وحماية المدنيين.

وعبّرت السفيرة الجديدة عن فخرها بكونها أول سفيرة لسلوفينيا بالجزائر، مؤكدةً أنها ستقوم بمهمتها بكل فخر وتفانٍ، كما هنّأت رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

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