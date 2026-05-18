رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة من نظيره الكونغولي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين في الخارج لجمهورية الكونغو سيرج كونستون بوندا والوفد المرافق له، حيث حمل له رسالة من أخيه رئيس جمهورية الكونغو.

وحسب رئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء كل من إبراهيم مراد، وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وأحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالشؤون الدبلوماسية.

