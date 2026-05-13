رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة من وزير الداخلية الصومالي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية الصومالي علي يوسف حوش حاملا له رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

اللقاء حضره إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

