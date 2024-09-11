رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً من محمد بن سلمان وهذا ما دار بينهما

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، محمد بن سلمان.

وجدّد ولي عهد المملكة العربية السعودية، تهانيه الحارّة للرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية. كما اتفقا على لقاء قريب يجمع بينهما.

وبدوره شكر الرئيس وليَّ العهد السعودي على نبل مشاعره. محملاً إياه نقل تحياته الحارة والأخوية إلى صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين. أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.