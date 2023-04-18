رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من أردوغان وهذا ما دار بينهما

تلقى عشية اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه .

الرئيسان بحثا تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة السودان وسبل إيجاد حل لإحتواء الوضع سياسيا. ووقف الإقتتال بين الأشقاء في شهر رمضان شهر التقوى والغفران، مُشددين على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا .

كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين دوام العافية والازدهار للشعبين الشقيقين.

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