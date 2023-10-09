رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من محمود عباس وهذا ما دار بينهما

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس دولة فلسطين المحتلة محمود عباس. أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية.

وجدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تضامن الجزائر الكامل حكومة و شعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. مشددا على أن هذه التطورات تُذكّر الجميع، بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي. لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة. عاصمتها القدس الشريف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه، وجه الرئيس الفلسطيني بالغ الشكر و التقدير لرئيس الجمهورية على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة.