رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره التونسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الرئيسان، إلى العلاقات الثنائية المتينة وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقن.

كما تبادل الرئيسان مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

كما تلقى الرئيس تبون، الخميس الماضي، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد.

وتم خلال المكالمة التطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط تونس بالجزائر.

كما تم، بالمناسبة، تناول الأوضاع في المنطقة، فضلا عن التأكيد على المواقف الموحّدة للبلدين اللذين تقاسما التاريخ. ويتقاسمان الإرادة الثابتة والعزيمة القوية لبناء المستقبل انطلاقا من نفس الثوابت والمبادئ المشتركة.

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الرئيس تبون يترأس إجتماعا تقييميا تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط

هذا وترأس رئيس الجمهورية، الإثنين، إجتماعا تقييميا إستمع فيه إلى عرض حول آخر التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وحسب بيان للرئاسة، فقد قدم الرئيس توجيهات باستكمال الترتيبات لانجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية. وإعطاء صورة مشرفة لتكون في مستوى سمعة الجزائر.