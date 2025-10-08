رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره المصري.. هذا مادار بينهما

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تبادلا فيها وجهات النظر حول الأوضاع في محيطي البلدين وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الرئيسان أيضا إلى العلاقات الثنائية العميقة جدا والمتجذرة في الذاكرة القومية بالنضال المشهود للشعبين والدولتين والقيادتين في سبيل الأمة العربية والإسلامية والعمل على تكثيفها لتشمل كل مستويات التعاون.

كما تم التفاهم بين الرئيسين على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المختلطة الجزائرية- المصرية في أقرب وقت. وبرمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، ترسيخا لقيم النضال والمصالح المشتركة.

وبدوره هنأ رئيس الجمهورية أخاه الرئيس المصري، بمناسبة انتخاب الشقيقة مصر على رأس منظمة اليونسكو. مباركا هذا الانتصار الذي هو إعادة اعتراف بمصر، دولةً عريقة تمتد ثقافتها إلى آلاف السنين وأن ترؤسها هذه الهيئة الأممية سيعود بالنفع على الأسرة الدولية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور