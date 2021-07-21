رئيس الجمهورية يتلقى التهاني بعيد الأضحى من ولي عهد أبوظبي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد الاضحى

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية تلقى الرئيس تبون التهاني بمناسبة عيد الاضحى من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

كما هنأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك