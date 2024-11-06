رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من الرئيس السوري 

بعث رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، برسالة تهنئه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمناسبة سبعينية ثورة أول نوفمبر المظفرة.

وحسب بيان رئاسة الجهورية، هنأ الرئيس السوري الشعب الجزائري الشقيق. متمنيا للجزائر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

كما أعرب عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. مُعلنا حرصه البالغ على أن يشهد العمل الثنائي والتنسيق المشترك، تطورا وتقدما مستمرين.