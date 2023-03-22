رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من الرئيس الموريتاني بالشهر الفضيل

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وهنأ رئيس الجمهورية، الرئيس الموريتاني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. متمنيا له موفور الصحة ومن خلاله للشعب الموريتاني الشقيق المزيد من الرقي والتقدم.

ومن جانبه عبر الرئيس الموريتاني لرئيس الجمهورية عن امتنانه. مبادلا اياه التهاني والتبريكات. ومتمنيا للشعب الجزائري الشقيق المزيد من الازدهار والهناء.