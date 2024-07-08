رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من رؤساء وقادة هذه الدول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل تهان من ملوك ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى رئيس الجمهورية التهاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

كما تلقى الرئيس تبون، التهاني من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وكذا رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وملك إسبانيا فيليب السادس. ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.

ورئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي، ورئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا. ونائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا روزاريو موريلو.