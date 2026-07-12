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رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من سلطان عُمان

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من سلطان عُمان
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تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، هنأ سلطان عُمان، الرئيس تبون، والشعب الجزائري، بعيد الإستقلال. راجيا دوام التوفيق والنجاح لرئيس الجمهورية في مواصلة مسيرة البناء والتنمية. وللشعب الجزائري تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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