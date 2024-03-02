رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة الغاز بالجزائر 

هنأ قادة وزعماء الدول المشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على النجاح الذي عرفته القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر .

تلقى رئيس الجمهورية، عقب إنتهاء قمة الغاز بالجزائر التهاني من قادة وزعماء الدول المشاركة على النجاح الذي عرفته هذه القمة.

وبالمناسبة شكر رئيس الجمهورية الوفود الإعلامية المكلفة بتغطية أشغال هذه القمة وقال: “شكرا لكم على الحضور المكثف والأهمية التي أعطيتموها لهذا المنتدى الذي كلل – والحمد لله – بالنجاح بفضل كل المشاركين والأسرة الاعلامية”.