رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملك الأردن بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أعرب الملك الأردني، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية، عن أحرّ التهاني والمشاعر الأخوية.

سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بدوام الصحة وعلى الشعب الجزائري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.