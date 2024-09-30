رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيرته السلوفينية

هنأت رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة جديدة. متمنية له التوفيق في أداء مهامه السامية.

بهذه المناسبة “نوهت الرئيسة السلوفينية في رسالتها بالعلاقات الثنائية المتميزة والتي توجت بفتح سفارتين للبلدين”. معبرة عن تطلعها لمواصلة العمل مع رئيس الجمهورية في ظل ما تحققه الجزائر من إنجازات على الصعيدين الثنائي. والمتعدد الأطراف لاسيما بمجلس الأمن الدولي وجهود الجزائر إرساء السلم العالمي.