رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره السنغالي

تقدم رئيس جمهورية السنغال، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير.

وجاء في نص الرسالة: “سيادة الرئيس وأخي العزيز.. بمناسبة الاحتفال الوطني بأول نوفمبر. بودي أن أوجه لكم وللشعب الجزائري الشقيق والصديق تهاني الحارة. وتمنياتي بموفور الصحة والعافية والازدهار”.

وأضاف الرئيس السنغالي: “تأكدوا سيادة الرئيس، بأنني على استعداد للعمل معكم لتعزيز علاقات الصداقة الودية والتعاون”.