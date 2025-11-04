إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره السنغالي
تقدم رئيس جمهورية السنغال، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى ثورة التحرير.

وجاء في نص الرسالة: “سيادة الرئيس وأخي العزيز.. بمناسبة الاحتفال الوطني بأول نوفمبر. بودي أن أوجه لكم وللشعب الجزائري الشقيق والصديق تهاني الحارة. وتمنياتي بموفور الصحة والعافية والازدهار”.

وأضاف الرئيس السنغالي: “تأكدوا سيادة الرئيس، بأنني على استعداد للعمل معكم لتعزيز علاقات الصداقة الودية والتعاون”.

