رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الصومالي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، هنأه فيها لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبّر رئيس جمهورية الصومال، في المكالمة الهاتفية عن تمنياته للرئيس تبون، وللشعب الجزائري، بكل التقدم والرخاء.

وشكر رئيس الجمهورية، نظيره الصومالي على نبل مشاعره. مجددا بهذه المناسبة حرصه للعمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى الامتياز. خدمة للشعبين الجزائري والصومالي.