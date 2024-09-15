رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الموزمبيقي

هنأ رئيس جمهورية موزمبيق فيليبي نيوسي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إثر إعادة انتخابه، بغالبية مطلقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس الموزمبيقي، أن إنتخاب الرئيس تبون، بغالبية مطلقة، تمثل الثقة التي يوليها له الشعب الجزائري. بعد الإنجازات التي حققها في المجالين السياسي والاجتماعي في ظل قيادته الحكيمة.

وأعرب الرئيس الموزمبيقي، عن استعداده لمواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون الممتازة بين البلدين والشعبين.