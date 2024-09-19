رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الأوغندي

بعث رئيس جمهورية أوغندا، يوويري كاغوتا موسيفيني، برسالة تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون. بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب رئيس جمهورية أوغندا باسمه الخاص وباسم الحكومة عن أحر التهاني. مؤكدا على أن هذا الانتصار يعكس ثقة الشعب الجزائري في شخص الرئيس.

كما عبّر الرئيس الأوغندي، عن أمله للعمل مستقبلا مع رئيس الجمهورية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون. بين الشعبين الجزائري، متمنيا في الأخير أن يشهد مع رئيس الجمهورية كل مبادراته القوية. والصعود البارز للجزائر على الساحة الدولية. مؤكدا له على دعم أوغندا الكامل للعلاقات التاريخية بين البلدين، من أجل تعاون أخوي لفائدة الشعبين.