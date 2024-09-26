رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره البولندي

هنأ رئيس جمهورية بولندا، أندريه دودا، نظيره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة. متمنيا له التوفيق في قيادته للجزائر.

وأكد الرئيس البولندي وبهذه المناسبة لرئيس الجمهورية استعداده للعمل معه من أجل تطوير علاقات التعاون، التي تربط البلدين. والمبنية على الاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة الشعبين.

كما أشاد بالدور المحوري والبارز، الذي تؤديه الجزائر لتحقيق الأمن والاستقرار إقليميا.