رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره البرتغالي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تمنى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، لرئيس الجمهورية، بإسمه وباسم الشعب البرتغالي، مزيدا من النجاح في مهامه النبيلة لقيادة الجزائر.

كما عبر الرئيس البرتغالي لنظيره الجزائري عن أمله في مواصلة العمل معا لتطوير العلاقات الثنائية خلال هذه الولاية الرئاسية الجديدة. وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة.