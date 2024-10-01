رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الكرواتي

هنأ رئيس جمهورية كرواتيا، زوران ميلانوفيتش، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاء في نص رسالة التهنئة: “أتقدم إليكم فخامة الرئيس. باسم مواطني جمهورية كرواتيا وباسمي الخاص بأصدق التهاني لإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية. وأعرب لكم عن تمنياتي بالنجاح وأنتم تضطلعون بمهامكم السامية”.

وأضاف الرئيس الكرواتي: “أنا على ثقة تامة أننا سنواصل في المستقبل تعزيز وتعميق علاقاتنا بصفة عامة. وكذا تعاوننا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تفضلوا فخامة الرئيس بقبول فائق التقدير”.