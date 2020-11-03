رئيس الجمهورية يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، العديد من برقيات الإطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه البرقيات وردت من قبل كل من :

– الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط.

– رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

– نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

– ولي عهد أبوظبي،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

– رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدة سهلي ورق زودي.