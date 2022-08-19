رئيس الجمهورية يتلقى تعازي نظيره الصحراوي في ضحايا الحرائق

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برقية تعازي من نظيره الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، في ضحايا الحرائق، التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وجاء في نص البرقية : “عزى رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، نظيره، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، في ضحايا الحرائق، التي اجتاحت عددا من الولايات الشمالية الشرقية”.