رئيس الجمهورية يتلقى تهاني العيد من كبار المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي، بجامع الجزائر.

وأدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة.

كما أدى كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي، صلاة العيد أيضا، في هذا الصرح الديني والحضاري.

