رئيس الجمهورية يتلقى تهاني العيد

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهاني العيد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي، بجامع الجزائر، أين أدى صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة.

وقد أدى صلاة العيد أيضا، في هذا الصرح الديني والحضاري، كبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء الحكومة، وممثلي السلك الدبلوماسي.

وتحتفل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك وسط أصداء ترديد التكبيرات وتبادل التهاني في أجواء من التآخي والتكافل.