رئيس الجمهورية يتلقى تهاني رؤساء وملوك عدة دول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل تهنئة، من رؤساء وملوك عدة دول، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وهنأ رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري. بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وبالمناسبة، أعرب الرئيس الكازاخستاني عن “أحر تهانيه في هذا اليوم التاريخي، رمز السيادة الوطنية ووحدة الشعب الجزائري. مثمنا جهود رئيس الجمهورية المخلصة في قيادة البلاد نحو تحقيق نجاحات جديدة وبلوغ الأهداف النبيلة”.

وأكد الرئيس الكازاخستاني أن بلاده تعتبر الجزائر “شريكا موثوقا في العالم العربي”. معربا عن “قناعته بأن العلاقات الجزائرية-الكازاخستانية، تقوم على صداقة قوية وتفاهم متبادل وعن رغبته في مواصلة العمل من أجل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

وبدورها، هنأت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري. باسمها وباسم حكومة وشعب الهند، بمناسبة عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وأكدت الرئيسة الهندية أن الجزائر والهند تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، قائمة على الصداقة والتعاون المشترك. معربة عن رغبتها في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. لا سيّما في إطار التعاون جنوب-جنوب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قائدي حكومة المصالحة والوحدة الوطنية لجمهورية نيكاراغوا، خوسيه دانييل أورتيغا سافيدرا و روزاريو ماريلوزامبرانا. بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال. أكدا فيها بالغ تقدير نيكاراغوا لتضحيات الشعب الجزائري خلال ثورته التي أصبحت رمزا عالميا للمقاومة والسيادة. وحق الشعوب في تقرير مصيرها والتضامن الدائم مع القضايا العادلة للشعوب.

وجدد القائدان إرادتهما الراسخة في مواصلة تعزيز الروابط التاريخية للصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وبدوره، تقدم رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوزيه ماريا بيريرا نيفيس، بخالص تهانيه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وللشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وأعرب الرئيس، بإسمه وباسم شعب الرأس الأخضر، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة التاريخية الهامة. مؤكدا استعداده لمواصلة تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين. بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه المشير محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد الشقيقة. هنأه فيها، باسمه وباسم الحكومة والشعب التشادي. بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر الموافقة للخامس من جويلية من كل سنة.

وأكد الرئيس التشادي أن هذا اليوم التاريخي يمثل يوم انتصار للشعب الجزائري على الاستعمار. بعد كفاح بطولي من أجل الحرية والعدالة والسيادة. مستذكرا التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل نيل حريته واستقلاله.

كما أشاد بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر وتشاد. معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل من أجل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني باسمه وباسم الشعب النيجري. ضمّنها أحر ّ التهاني وأطيب التمنيات، بالسعادة والازدهار، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال الجزائر. معربا عن سعادته بالمستوى الممتاز لعلاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تربط النيجر بالجزائر. ومجدداً تأكيده للعمل مع السيد الرئيس، لتعزيزها لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال الجزائر. أعرب له فيها، باسمه وباسم الشعب الفنلندي، عن أحر تهانيه وأطيب تمنياته بموفور الصحة والهناء، وللجزائر وشعبها بالمزيد من التطور والازدهار.